Moda: Giorgetti, 'è momento di ripartenza, Italia torna in campo'

Milano, 6 lug. (Adnkronos) - "Viviamo un momento di ripartenza, in cui finalmente riaprono anche le fiere e l'Italia torna in campo. Veniamo da un periodo in cui almeno un terzo delle 60mila aziende del settore ha dei problemi, ha vissuto il periodo con grande sofferenza e ha dei problemi di ripartenza". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervendo all'inaugurazione della fiera del tessile Milanounica.

"Il settore ha dei numeri impressionanti, ci lavorano oltre 500mila persone e il settore sviluppa un fatturato di 80 miliardi di euro. E, nonostante questo, nel 2020 il settore ha contribuito con oltre 17 miliardi al saldo della nostra bilancia commerciale", ha aggiunto.