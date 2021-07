Milano: rapporto, 'nuove imprese a livelli pre-covid, aumentano gli inattivi' (2)

06 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Nel territorio di Milano Monza Brianza Lodi, gli scambi con l'estero nel 2020 si sono ridotti drasticamente: complessivamente l'export ha perso l'11%, più della Lombardia (-10,6%) e dell'Italia (-9,7%). In termini assoluti significa una perdita di circa 6,5 miliardi di euro rispetto al 2019. Per quanto riguarda il primo trimestre dell'anno, sul fronte delle esportazioni si osservano ancora difficoltà per Milano (-3,8%) mentre Monza Brianza e Lodi mettono a segno incrementi a doppia cifra (+10,5% in Brianza e +22,4% nel Lodigiano).

Per quanto riguarda gli occupati, nonostante le politiche di sostegno al mondo del lavoro, gli effetti della crisi si sentono anche sull'occupazione, che a fine 2020 risulta in calo rispetto all'anno precedente: a Milano dell'1,3%, a Monza Brianza dell'0,7%, mentre a Lodi registra +1%. Complessivamente il territorio delle tre province registra un calo del -1,1% degli occupati, più attenuato rispetto al -1,7% della Lombardia e al -2% dell'Italia.

Inoltre in controtendenza rispetto al dato nazionale, che vede nel mondo del lavoro la componente femminile più penalizzata, nel territorio di Milano Monza Brianza Lodi (soprattutto per effetto degli andamenti della Brianza e del Lodigiano) il dato delle donne occupate rimane stabile (+0,1%) rispetto a quello degli uomini (-2,1%). A fronte di 1,9 milioni di occupati (il 45% del totale regionale), le persone in cerca di occupazione sulle tre province sono poco meno di 116mila, in netta contrazione rispetto al 2019 (-11,3%; -15.000 unità). Questo calo anomalo della disoccupazione nasconde in realtà il forte aumento dei cosiddetti “inattivi”, cioè di quelli che non cercano lavoro, né sono immediatamente disponibili ad iniziarne uno, a dimostrazione di un diffuso sentimento di scoraggiamento, amplificato dall'emergenza sanitaria.