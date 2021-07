Cinema: Cannes, 'Ouistreham' di Emmanuel Carrère inaugura la Quinzaine

06 luglio 2021 a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Diretto da Emmanuel Carrère e interpretato da Juliette Binoche, Ouistreham (titolo internazionale: Between Two Worlds) inaugura la Quinzaine des Réalisateurs a Cannes domani. Il film segna il ritorno alla regia del grande scrittore francese ed è tratto dal celebre romanzo-inchiesta della giornalista Florence Aubenas.

Protagonista è una scrittrice 'infiltrata' per mesi tra le donne delle pulizie del ferryboat che attraversa la Manica, donne costrette spesso a lavorare in condizioni disumane e al di fuori di ogni regola. Il film sarà distribuito in Italia da Teodora Film.