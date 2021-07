Carabinieri: Guerini in visita a Palermo, 'dall'Arma durissimi colpi alla mafia' (2)

06 luglio 2021 a

(Adnkronos) - A"llo stesso modo, in questa fase di graduale ripartenza, tutte le componenti della Difesa hanno continuato e stanno continuando a fare la loro parte, nelle attività di tracciamento e nella somministrazione di vaccini con il proprio personale specializzato, oltreché nell'assicurare il necessario supporto alle strutture sanitarie civili del territorio. Donne e uomini dell'Arma, sono certo che continuerete a svolgere la Vostra missione con la massima determinazione, impegnando ogni energia per la tutela dei cittadini e la salvaguardia delle Istituzioni, privilegiando sempre le ragioni del dovere, in aderenza ai bicentenari valori della Benemerita".

"Le stesse ragioni che, oltre quarant'anni fa, hanno spinto il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a cui è intitolata questa storica caserma, a combattere fino all'estremo sacrificio, per dare una speranza a tutti i siciliani onesti - dice ancora - Gli Italiani Vi sono grati per quanto fate ogni giorno per la sicurezza delle nostre Comunità; per la serietà che trasmettete, per lo spirito di sacrificio che sapete esprimere, anche quando Vi si chiede un impegno che va, molto spesso, oltre i Vostri doveri. Sappiate meritare sempre la fiducia e l'affetto delle popolazioni che Vi sono affidate. Io, con orgoglio, sarò al Vostro fianco per sostenere la Vostra azione. A tutti Voi, rinnovo la mia gratitudine prima di tutto come cittadino e poi come Uomo delle Istituzioni, per la dedizione e il quotidiano impegno che dimostrate nella Vostra missione al servizio delle Istituzioni e del Paese".