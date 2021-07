Calcio: Ferrari, 'accetto sentenza ma è possibile precedente, ricorrerò in appello'

06 luglio 2021 a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Sono della linea che le sentenze vanno accettate, ma ricorrerò comunque in appello: è stato gravissimo che Carmine Raiola abbia convocato una conferenza con tutti i giornali ed emittenti, nella quale ha fatto un attacco preciso a una critica che avevo espresso con toni non volgari”. Paola Ferrari commenta con l'Adnkronos la sentenza del Tribunale di Roma che le ha dato torto e l'ha condanna a pagare le spese processuali nella causa per diffamazione intentata dalla giornalista contro il procuratore di Gigi Donnarumma. “Questa offesa è stata ripetuta più volte - prosegue la conduttrice Rai di Euro2020 - E oltre alla parolaccia reiterata, c'è il fatto di denigrare una giornalista che lavora da 18 anni e che esercita il suo dovere di critica. Non si può permettere di essere insultati anche attraverso i mezzi di stampa, come concetto e come precedente”.

I fatti risalgono al 2017, quando Raiola convocò una conferenza stampa nella sua casa di Montecarlo per rispondere a un tweet della Ferrari nella quale la giornalista criticava l'atteggiamento attendista di Donnarumma teso a ottenere un vantaggio economico nel rinnovo del suo contratto con il Milan. Il procuratore calcistico in quell'occasione mandò, senza mezze parole e a microfoni aperti, per più volte 'a quel paese' la giornalista (usando una terminologia ben più colorita di questa), accusandola inoltre di aver sposato un uomo (Marco De Benedetti) che, gestendo il gruppo Carlyle, ai soldi pensa in tutti i momenti della giornata.

“Questa decisione del giudice - che sentenzia ‘si è trattato di un generale fenomeno di impoverimento del linguaggio e del costume', avverte la Ferrari - ancora non fa giurisprudenza, dato che ricorrerò in appello. Ma da domani, se la sentenza fosse confermata, tutti potrebbero offendere liberamente. E anche indire una conferenza al fine di insultare”.