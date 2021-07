Violenza su donne: da Regione Lombardia 760mila euro per spese emergenza Covid

05 luglio 2021 a

Milano, 5 lug. (Adnkronos) - La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, ha approvato una delibera che mette a disposizione 760mila euro a sostegno dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e di accoglienza e delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, per l'attuazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19.

"Con questo provvedimento - ha spiegato l'assessore Alessandra Locatelli - diamo un sostegno concreto alle strutture che hanno assicurato l'accessibilità ai servizi specializzati offerti dal sistema regionale di prevenzione e contrasto alla violenza durante l'emergenza sanitaria, ampliando l'offerta dei servizi dedicati alle donne vittime di violenza, con particolare attenzione anche alle esigenze dei loro figli". Nel 2020, infatti, le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019.

"Per fronteggiare questa emergenza - ha aggiunto Locatelli - i Centri antiviolenza e le Case rifugio hanno dovuto adottare nuove modalità di intervento in grado di assicurare un'adeguata capacità di risposta alle richieste di aiuto, di assistenza e di protezione. Lo stanziamento è volto a offrire un rimborso pari al 70% e fino a un massimo di 4.500 euro, a copertura delle spese sostenute dagli enti gestori per ciascuna struttura gestita, promuovendo anche la messa a sistema di nuove soluzioni utilmente sperimentate durante il periodo emergenziale per migliorare la capacità organizzativo-gestionale del sistema di prevenzione e protezione anche nel caso di eventuali future emergenze".