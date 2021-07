Trasporti: Silvestroni (Fdi), 'Giovannini venga a riferire su caos autorità portuale Ancona'

05 luglio 2021 a

a

a

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "L'Autorità portuale di Ancona è nel caos per responsabilità del ministro Giovannini. Il ministero aveva selezionato tre curricula e li aveva trasmessi alle Camere, convergendo poi in accordo con le stesse sul profilo dell'Ing. Africano. Al Senato, il Pd aveva contestato la legittimità del curriculum dell'Ing. Africano accusando di fatto lo stesso ministro Giovannini che lo aveva scelto. Si apprende che il ministro in queste ore si è rifugiato nella autorevolissima nomina provvisoria del comandante generale della Guardia Costiera, Pettorino. Il ministro Giovannini venga quanto prima a riferire alla Camera dei deputati in merito a questo improvviso cambio di rotta che ha generato un caos inaccettabile e irrispettoso anche per le Regioni coinvolte su una delle più importanti autorità portuali d'Italia". Lo chiede in una nota Marco Silvestroni, Capogruppo FdI in commissione Trasporti della Camera.