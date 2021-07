Tianjin Haihe Media Group presenta la straordinaria storia di un medico di medicina tradizionale cinese e della sua battaglia contro il COVID-19 in Cina

05 luglio 2021 a

TIANJIN, Cina, 5 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Zhang Boli, direttore dell'Università di Tianjin di medicina cinese tradizionale in Cina, è stato premiato con il titolo onorario nazionale "Eroe del popolo" dal governo centrale cinese per il suo straordinario contributo alla lotta nazionale contro la pandemia di COVID-19.

La decisione è stata presa per elogiare coloro che hanno contribuito in modo straordinario alla lotta e per promuovere la loro dedizione e altre nobili qualità.

Questo breve documentario è stato prodotto da Tianjin Haihe Media Group, che ha raccontato la storia del Dott. Zhang e della sua battaglia contro il COVID-19 durante la pandemia. Nel 2020, Zhang Boli, 72 anni, ha aiutato la comunità medica a riconoscere il valore della medicina cinese tradizionale (TCM) guidando un team di esperti per il trattamento delle infezioni da COVID-19 a Wuhan, l'epicentro cinese della lotta contro la malattia da nuovo coronavirus.

Zhang è arrivato a Wuhan, capitale della provincia dell'Hubei, il 27 gennaio, il terzo giorno del Capodanno lunare cinese e il quinto giorno nel lockdown della megalopoli per il controllo della pandemia.

Zhang Boli e oltre 300 altri medici hanno formato un team di medicina tradizionale cinese distaccato presso un ospedale da campo nel distretto Jiangxia di Wuhan, dove hanno utilizzato decotti tradizionali unitamente ad altri trattamenti come massaggi, agopuntura ed esercizi fisici di Tai Chi e Baduanjin, una forma tradizionale di aerobica, per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19.

Il trattamento pionieristico di medicina tradizionale cinese di Zhang è stato somministrato al 90% dei pazienti affetti da COVID-19 di Wuhan, alleviando i sintomi, rallentando la progressione della malattia e promuovendone la guarigione.

