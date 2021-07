Senato: Uff. stampa, 'non decide il presidente quando discutere in Assemblea atti Giunta'

05 luglio 2021 a

Roma, 5 lug (Adnkronos) - Con riferimento alle dichiarazioni rese dall'ex senatore Boccardi, sulla mancata calendarizzazione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riguardante l'elezione contestata nella Regione Puglia, l'Ufficio stampa del Senato precisa che l'articolo 135-ter del Regolamento del Senato non indica alcun termine, né perentorio, né ordinatorio per la trattazione del documento.

La decisione di discutere in Assemblea i documenti della Giunta è di esclusiva competenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, in sede di programmazione dei lavori, e non del Presidente del Senato, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del Regolamento, conclude l'Ufficio stampa.