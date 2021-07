Omofobia: M5S, 'Iv esultava per ok Camera e ora fa calcoli politici'

05 luglio 2021 a

a

a

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - “La mossa di Italia viva per affossare il ddl Zan al Senato è solo l'ennesima giravolta a cui Matteo Renzi ci ha abituati, tanto che ora lui e Salvini sono in piena sintonia. Solo pochi mesi fa infatti, i parlamentari di Iv esultavano per l'approvazione del testo alla Camera, mentre ora giocano di sponda con le destre per meri calcoli politici”. Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle membri del Gruppo Pari Opportunità.

“Per il Movimento 5 Stelle - proseguono - l'approvazione di questa legge è una battaglia di civiltà a tutela dei diritti civili di tutti, senza alcuna forma di discriminazione. Riteniamo quindi inaccettabile mettere a rischio questa legge solo per calcoli politici, e lo dimostra il ‘falso problema' dei numeri in Aula, creato da Matteo Renzi: bastano infatti i voti a favore proprio del gruppo di Italia viva per raggiungere il numero necessario per l'approvazione in Senato".

"La legge contro l'omotransfobia è una questione di dignità e di tutela dei diritti della persona e noi proseguiremo questa battaglia in Parlamento per dare voce a tutti quei cittadini e a quelle cittadine che ne attendono l'approvazione da troppo tempo”, concludono.