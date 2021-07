Omofobia: Lonardo Mastella, 'se ddl Zan non cambia non lo voto'

05 luglio 2021 a

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - “Così com'è, il ddl Zan non mi consente di votarlo. È giusto rispettare i diritti di ognuno, ma rispetto a elementi di tale portata, con motivi legati a valori irrinunciabili, credo sia opportuno trovare una giusta mediazione, questo lo chiede l'intelligenza politica ed è fondamentale se si vuole arrivare a risolvere il problema. Imporre soluzioni che appaiono partigiane non è assolutamente un modo per trovare un punto di equilibrio. Se così non è, voterò secondo le mie convinzioni, e quindi voterò contro”. Lo dichiara la senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo.