Migranti: Rampelli (Fdi), 'Lamorgese preoccupata? Ha lasciato lei aperti porti'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - “Da giorni Lampedusa continua ad essere terra di approdi clandestini, dove da sabato a oggi si susseguono ininterrotti gli arrivi di centinaia e centinaia di migranti, ospitati nel saturo hotspot di Contrada Imbriacola. In un quadro di estrema emergenza in termini sia di sicurezza per i nostri confini che sanitaria per via di una pandemia in corso - e che rischia di avere effetti compromissori anche per il turismo italiano – sono disarmanti le dichiarazioni del ministro dell'Interno italiano. La Lamorgese si dice preoccupata, proprio lei che ha consentito i porti aperti, ha azzerato i decreti sicurezza e permesso che gli sbarchi si triplicassero". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.

"Sul tema migranti è intervenuto anche il presidente Mattarella, il cui monito ‘occorre governare il fenomeno o si viene travolti' dovrebbe essere da faro per il governo Draghi, che sulla gestione dei flussi migratori naviga nel buio”, conclude.