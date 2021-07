I porta-CD: tipologie, materiali e utilizzi

05 luglio 2021 a

In commercio esistono numerosi modelli di questi complementi. Ci sono, ad esempio, sia porta-CD da parete sia prodotti che si appoggiano sul pavimento. Elementi in legno, in metallo, in plexiglass, dai colori accesi o neutri, disponibili o meno in pratici set.

Shop come Librerie Design (

La scelta della tipologia dipende dallo stile complessivo dello spazio di destinazione, e chiaramente dalle sue dimensioni. Vi sono porta-CD più adatti ai locali grandi, e altri che si integrano benissimo anche nelle zone living più ristrette. Sono acquistabili strutture per le aree che si sviluppano in verticale, o per quelle caratterizzate da un soffitto basso.

Porta-CD di legno

Uno dei materiali più diffusi per la fabbricazione dei porta-CD è il legno. Secondo molti appassionati di interior design, questa soluzione è la più duttile e versatile: si armonizza alla perfezione con gli arredi di stampo classico, vintage, moderno, contemporaneo ecc.

Il legno ha un fascino che non passa mai di moda, che sia lasciato al naturale o personalizzato con vernici. È gradevole al tatto, possiede bellissime sfumature e tonalità che cambiano con la varietà. Chi predilige le superfici più scure può optare per il noce, per il castagno e per l'iroko; legni chiari sono, invece, l'abete, il pino, il frassino e il faggio.

Un mobile di legno per CD e DVD è simbolo di raffinatezza e di semplicità al tempo stesso. È robusto e solido, e rispecchia appieno il calore e l'intimità del focolare domestico. L'ideale è combinare un simile porta-CD con altri prodotti realizzati con il medesimo materiale: un tavolo, una scrivania, delle sedie.

Porta-CD di metallo

Alcuni ritengono il metallo in antitesi con il legno, per il suo aspetto futuristico e per le linee minimal. In realtà, i due materiali possono essere anche abbinati tra loro per la creazione di complementi unici ed esclusivi.

Per le dimore moderne e industrial sono eccellenti i porta-CD e i porta-DVD in acciaio. Tali rivestimenti sono lucidi, lisci, di notevole impatto visivo. Sono contraddistinti da suggestivi baluginii e da forme pure ed essenziali, che si inseriscono senza alcun ingombro anche nei bilocali e nei monolocali.

L'acciaio può essere valorizzato con un ampio assortimento di finiture. Senza dubbio pregevoli sono quello bianco e quello cromato. In generale, questa opzione costituisce una straordinaria fonte di eleganza: un'eleganza che va a braccetto con la funzionalità, con il comfort e con la longevità.

Porta-CD di plexiglass

Chi desidera un porta-CD scenografico, ricercato e durevole può propendere per un modello di plexiglass. Un materiale che risente davvero poco dello scorrere degli anni e dell'usura, e non si rovina nemmeno nelle stanze con un elevato tasso di umidità. Non è una coincidenza che sia spesso utilizzato per l'arredamento outdoor!

Vi sono porta-CD di plexiglass trasparente, che in un certo qual modo somiglia al vetro. Altre volte il plexiglass è arricchito con colori brillanti, dal rosso al blu fino al verde. La selezione disponibile è molto estesa.

Non bisogna dimenticare che queste superfici sono incredibilmente eclettiche, e si amalgamano bene anche con il legno e con il metallo. Inoltre il plexiglass è leggero e maneggevole: tali porta-CD sono facili da montare e da spostare da un punto all'altro della casa.

Porta-CD da terra vs porta-CD sospesi

I porta-DVD e i porta-CD sono da terra oppure sospesi. La differenza di base è intuibile: i primi si sistemano sul pavimento, i secondi si fissano al muro.

Un porta-CD da parete è salvaspazio, minimale, assolutamente moderno nel design. Permette anche di lavare più agevolmente la pavimentazione al di sotto. Ciò, tuttavia, non significa che un mobile da terra non sia pratico e comodo: questi sono requisiti tipici dei complementi in stile contemporaneo.

Vi sono porta-CD sospesi più larghi o più alti, e porta-CD da terra a mo' di cubo e molto compatti. Quelli che si posizionano al suolo possono essere anche girevoli, per trovare in pochi secondi il CD o il DVD che si sta cercando. In entrambi i casi, ci sono articoli che si vendono da soli e altri che fanno parte di set di tre o quattro prodotti.

I criteri che un porta-CD deve soddisfare

Quando si parla di porta-CD, è indispensabile rispettare una serie di standard.

La bellezza, la resistenza e la funzionalità sono tra i criteri principali. In più è fondamentale scegliere materiali green ed ecosostenibili, impreziositi con vernici atossiche per la sicurezza di tutti gli inquilini.

Soprattutto se ci sono dei bambini, è importante che il mobile non abbia spigoli appuntiti. Nel complesso, le migliori strutture sono quelle prive di dettagli superflui – perché sono più semplici da pulire e anche più eleganti.

Per il resto, tali elementi devono evitare qualunque ingombro e contribuire alla personalizzazione dell'ambiente. Ricordiamo che sono adeguati a tutti gli spazi, dal salotto alla camera da letto fino allo studio.

