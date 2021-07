Covid: Messina, 'mobilitare risparmio su investimenti di impatto e sostenere pmi' (2)

05 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Inoltre, ha detto, è necessaria "una revisione del quadro normativo del settore finanziario per incentivare il finanziamento a lungo termine per specifiche classi di attività per sostenere la resilienza economica durante e dopo la ripresa dal Covid-19.

Il ceo di Intesa Sanpaolo ha sottolineato il bisogno di interventi anche sul fronte della rigenerazione urbana, "ovvero investimenti in servizi, ospedali, mobilità, reti di telecomunicazioni efficienti, scuole e istruzione per garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età. Il G20 dovrebbe facilitare i partenariati pubblico-privato per i coinvestimenti da parte degli investitori istituzionali, accelerando l'esecuzione di una pipeline di infrastrutture sostenibili", ha concluso.