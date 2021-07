Covid: Messina, 'mobilitare risparmio su investimenti di impatto e sostenere pmi'

05 luglio 2021 a

Milano, 5 lug. (Adnkronos) - "Le banche di sviluppo e i governi dovrebbero lanciare fondi di impatto specializzati per mobilitare il risparmio privato verso investimenti di impatto". Lo ha detto Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo e presidente della Task Force Finance & Infrastructure del B20, intervenendo al B20-G20 Dialogue on Finance & Infrastructure 'Accelerating sustainable and inclusive growth'. "I governi devono creare il quadro e gli incentivi affinché il settore privato si adatti e agisca per avere un impatto sull'ambiente e sulla società", ha continuato.

Messina ha sottolineato che "la crescita sostenibile ha bisogno di motori di crescita come l'accesso facilitato al debito e ai mercati azionari per le pmi, la promozione di ecosistemi di innovazione aperti, la digitalizzazione e l'innovazione dei processi a favore delle catene del valore globali e integrate". In particolare il G20 "dovrebbe promuovere lo sviluppo di fondi di crescita specifici per sostenere le pmi che potrebbero aver esaurito la loro capacità di indebitamento durante la crisi pandemica".