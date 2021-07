Cinema: Trieste, 'Simon calls' e 'Radiograph of a family' a ShorTS

05 luglio 2021 a

Roma, 5 lug. (Adnkronos/Cinematografo.ii) - Prosegue all'insegna del grande cinema la giornata di domani di ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica in programma dal vivo a Trieste e online su MYmovies fino a sabato 10 luglio. Appuntamento domani alle ore 20.00 al Cinema Ariston con l'anteprima italiana gratuita di 'Simon calls' di Marta Sousa Ribeiro, film in concorso nella selezione 2021 di Nuove impronte, storica sezione competitiva del Festival dedicata ai migliori lungometraggi del cinema emergente, che ogni anno accende i riflettori su registi esordienti o non ancora noti al grande pubblico.

Presentato al San Sebastián International Film Festival 2020, il primo film della regista di Lisbona Marta Sousa Ribeiro racconta la storia di un ragazzo di oggi, esplorando i labirinti dell'adolescenza. Girato in tre fasi (nel 2015, 2017 e 2019) come Boyhood di Richard Linklater, il film vede protagonista il giovane Simon alle prese con l'ultima settimana di scuola, sebbene non abbia voglia di studiare per gli esami. I suoi genitori hanno divorziato e sembrano aspettare un cambiamento che però non arriva mai. Simon è stanco di aspettare. Potrebbe avere un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti? Sarebbe possibile far esplodere gli oggetti da lontano? E se potessimo tornare indietro nel tempo? O solo nei film è possibile trovare la libertà?