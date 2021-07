Camera: con taglio parlamentari atteso risparmio pari a 50 milioni l'anno

05 luglio 2021 a

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - Un risparmio di circa cinquanta milioni all'anno arriverà grazie al taglio dei parlamentari alla Camera. E' quanto indicato dal prospetto di bilancio di Montecitorio per il 2021, presentato oggi alla Camera, che sarà discusso in Aula il prossimo 12 luglio e sarà messo al voto il 22.

Un taglio dei costi calcolando solo le spese in meno per l'indennità parlamentare, i rimborsi e le diarie. Un risparmio, di circa 50 milioni, previsto a regime, con l'entrata in vigore, nella prossima legislatura, della riduzione dei parlamentari che dagli attuali 630, passeranno a 400.