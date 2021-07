05 luglio 2021 a

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - L'emergenza Covid pesa per il 2021 all'incirca per due milioni di euro, tra investimenti per l'acquisto di presidi medici, test e adeguamento delle strutture di Montecitorio. Lo si legge nel bilancio previsto per il 2021 di Montecitorio, presentato oggi alla Camera. Si tratta di soldi che sono stati recuperati dal fondo di riserva della Camera dei deputati.