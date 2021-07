Omofobia: Zan, 'Renzi in contraddizione, Iv non si presti a trappola Salvini'**

05 luglio 2021 a

Roma, 5 lug (Adnkronos) - "Le proposte di oggi di Renzi sono in contraddizione rispetto al lavoro fatto fino adesso. Attenzione, Salvini vi sta usando, il suo obiettivo non è portare a casa la legge, sta mentendo. Salvini utilizza il finto tentativo di mediazione per svuotare e decapitare la legge". Lo ha detto Alessandro Zan in una diretta sui social.

"A Iv dico, attenzione, non prestatevi alla trappola di Salvini, che non ha nessuna intenzione di approvare questa legge -ha spiegato il deputato del Pd-. Sarebbe un delitto rifare tutto da capo per una mediazione con la Lega che non vorrà mai portare a casa la legge. Vi sta usando come cavallo di Troia per entrare nelle pastoie del Senato per affossare la legge".