Musica: Mace, stasera concerto storico sul tetto della Galleria di Milano** (2)

(Adnkronos) - Simone Benussi, in arte Mace, milanese classe 1982, è uno dei nomi più̀ importanti della musica italiana del momento. Come deejay ha esportato nel mondo il collettivo Reset!, come producer ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti italiani degli ultimi anni (Salmo, Ghali, Fabri Fibra, Marracash, Ernia, Guè Pequeno, solo per citarne alcuni). Il suo ultimo concept album, 'Obe', certificato disco di platino, contiene la partecipazione dei più̀ importanti esponenti della scena italiana.

Il disco, primo in classifica dopo una settimana dall'uscita, vanta un primato unico per l'Italia: nel primo weekend è risultato l'album d'esordio più̀ ascoltato al mondo su Spotify, con oltre 25 milioni di stream. Il singolo che ha lanciato l'album, 'La canzone nostra' con Salmo e Blanco, diventato un inno generazionale, è stato per oltre un mese al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia (Fimi/GfK) ed è certificato triplo platino, con oltre 70 milioni di stream.