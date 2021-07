Ue: Bini (Pd), 'vedremo se firma Salvini a manifesto Orban è bluff'

04 luglio 2021 a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - “La critica di Letta all'alleanza sovranista mi rappresenta completamente. Salvini si è detto europeista quando doveva sostenere il Governo Draghi e ha fatto poi un'inversione a 'u' sulle sue posizioni. Firmando il manifesto pro-Orban dimostra che c'entra poco con le posizioni di Draghi e del suo Governo. Solo il tempo ci dirà se è un bluff. Mi auguro non lo sia". Così la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento, Caterina Bini, nel corso della trasmissione “Agenda” su Sky TG24.

“Una destra più europea -aggiunge- sarebbe una destra che abbiamo perso da tanti anni e che non aiuta confronto maggioranza-opposizione. Ma Salvini non può tenere una posizione in Italia e una all'estero”.