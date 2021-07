Udc: Boschi, 'Bosi saldo nelle sue idee e rispettoso degli avversari'

04 luglio 2021 a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Scompare un uomo che ha fatto della traduzione dei valori cristiani nell'impegno politico il pilastro della sua attività”. Così Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, alla notizia della morte di Francesco Bosi.

“Ricorderemo -aggiunge- il suo impegno a Palazzo Vecchio come in Parlamento. Perché Bosi è stato capace di conciliare le sue salde idee, portate avanti sempre con correttezza, con il rispetto per gli avversari. Ai suoi cari esprimo a nome di Italia viva le più sincere condoglianze”.