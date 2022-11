M5S: attivisti scrivono a Grillo, 'abbiamo bisogno di te, ci stanno fregando'

04 luglio 2021 a

Roma,, 4 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di te, Beppe, abbiamo bisogno che tu, come noi, non ti faccia intimidire da chi nel giro di pochi anni da portavoce si è trasformato in eletto sentendosi fine stratega e grande statista, scollandosi totalmente dal territorio e imponendo decisioni calate dall'alto e pacchetti all inclusive di accordi, alleanze, sindaci e assessorati. Ci stanno fregando, Beppe, questi ci stanno fregando: dalle questioni ambientali alle grandi opere, ci stanno fregando! Abbiamo bisogno del nostro Garante, Beppe, abbiamo bisogno che il custode dei nostri valori prosegua nella strada che avevi imboccato qualche giorno fa". LO scrivono un centinaio tra attivisti e consiglieri comunali, municipali e regionali del Movimento 5 stelle in una lettera a Beppe Grillo.

"Non sei solo. Lo ripetiamo: non sei solo. Non era questo che dicevamo nelle piazze, non era il potere dei pochi, non volevamo abbattere una piramide per ricostruirne un'altra volevamo piuttosto lastricare strade che tutti potessero percorrere e goderne. Siamo tanti -affermano- e saremo ancora di più se coraggiosamente riprenderai forza ed entusiasmo per rimettere in acqua questo veliero dei sogni, il nostro movimento, nostro e non 'mio' o 'suo'".

"Rimetti al centro insieme a noi i riferimenti ed i valori che hai citato nel tuo post 'Una bozza e via': le idee, la visione, la democrazia diretta e partecipata e la decentrazione dei poteri, i meriti, i valori...Beppe, queste cose, e tu lo sai bene, sono gli elementi caratterizzanti che rendono unico il Movimento orizzontale che tu e Gianroberto avete immaginato anche attraverso l'ecosistema Rousseau, luogo in cui le idee del Movimento hanno ancora cittadinanza, e che ci distinguono dai partiti e ideologie novecentesche ed obsolete. Non vogliamo essere la brutta copia di un sistema che abbiamo sempre combattuto. Ci siamo, Beppe, noi ci siamo. Ed abbiamo bisogno che anche tu ci sia".