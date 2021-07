Covid: in Lombardia 131 casi e una vittima, ricoverati sotto quota 200**

04 luglio 2021 a

Milano, 4 lug. (Adnkronos) - In Lombardia sono 131 i casi di Covid rilevati nelle ultime 24 ore su 25.866 tamponi processati. Una sola la vittima del virus da ieri, che porta il totale da inizio pandemia a quota 33.786. I guariti e i dimessi, secondi i dati della Protezione civile, sono 608 e gli attualmente positivi scendono a quota 8.976 (-478). I ricoverati in terapia intensiva sono 44, uno in meno di ieri, a fronte di un nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Gli altri pazienti Covid negli ospedali scendono sotto quota 200 e sono in tutto 195 dai 208 del giorno prima.