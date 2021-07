Ue: Lagarde, 'ripresa accelera ma serve cautela, accelerare vaccinazioni'

03 luglio 2021 a

Parigi, 3 lug. (Adnkronos) - "Siamo chiaramente in un periodo in cui la ripresa sta accelerando. I primi segnali registrati nel primo trimestre dell'anno si stanno ampliando nel secondo. Ci aspettiamo una ripresa più forte nel terzo trimestre. Non abbiamo ancora raggiunto i livelli pre pandemia ma nell'area dell'euro si potrebbero registrare forse nel primo trimestre del 2022. Ma bisogna essere molto vigili. Non siamo al riparo di brutte sorprese come ad esempio la variante Delta. Vediamo che alcuni paesi hanno già deciso misure di restrizioni". Ad affermarlo, ai microfoni della radio francese 'France Inter', è la presidente della Bce, Christine Lagarde.

"La miglior risposta possibile per favorire il rilancio e rafforzare la ripresa economica è la vaccinazione. Faremo le politiche di bilancio e monetarie necessarie per ancorare la ripresa e fare in modo che sia su un terreno solido ma bisogna accelerare la campagna vaccinale", aggiunge Lagarde. "Se bisognerà fare poi dei richiami bisognerà farli", spiega non escludendo la necessità di una terza dose.