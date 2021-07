Sostenibilità: Starace, 'fa bene ad aziende, anche finanza ha capito necessità voltare pagina'

03 luglio 2021 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "La sostenibilità fa bene alle aziende. E' un nuovo modo di pensare, un modo di pensare diverso. E' utile alla società, all'ambiente, all'azienda". Anche la finanza "questo mondo che tra virgolette viene visto come quel 'mondo cattivo', che è stato spesso dipinto come il male assoluto, ha capito che e' bene girare pagina. Il fatto che noi abbiamo emesso obbligazioni sul mercato legate al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, per primi al mondo, due anni fa, e adesso è diventata una moda importante che stanno seguendo tante azienda questo dimostra quale incredibile fame di investimenti sostenibili esiste perché perfino la finanza ha capito che è meglio mettere soldi in questo tipo di logica, perché meno rischiosa e alla fine più remunerativa, piuttosto che continuare a fare quello che sta facendo prima che chiaramente un errore". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace che è intervenuto oggi al 'Festival Rai per il Sociale'.

Con la transizione energetica, aggiunge, "bisogna avere un approccio da maratona. Questa transizione è incredibile dal punto di vista dello sforzo da fare in termini di investimenti, economico. Gli errori che si possono fare sono tanti", sottolinea Starace. La transizione, aggiunge, "è inevitabile il dubbio se sarà turbolente o disordinata. Se sarà turbolente chi si è mosso prima sarà protetto dal rischio".