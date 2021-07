Psi: Maraio, 'bene proposta Letta per rafforzare centrosinistra'

03 luglio 2021 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "I Socialisti ripartono dalla Conferenza programmatica per dare nuove idee e nuovi progetti per l'Italia: abbiamo fatto appello al centrosinistra a condividere le nostre battaglie e le proposte che partendo da qui affronteremo nei prossimi mesi e porteremo al tavolo della governo”. Lo ha affermato il segretario del Psi, Enzo Maraio, in occasione della Conferenza programmatica del partito in corso a Roma fino a domani.

“Apprezziamo la proposta avanzata da Enrico Letta di rafforzare la sinergia tra i partiti che si rifanno ai valori europeisti di democrazia e libertà, a partire dalle prossime elezioni amministrative. Sosteniamo da tempo -ha aggiunto- che un centrosinistra unito è più forte e che bisogna rinnovarlo e rilanciarlo per vincere nel 2023 con una proposta politica comune. C'è un grande lavoro da fare insieme, a partire dalla tutela del lavoro, dal sostegno alle imprese, dagli aiuti alle nuove povertà".

"I Socialisti ci sono -ha concluso Maraio- e lavoreranno come hanno sempre fatto per l'unita delle forze democratiche e socialiste per battere le destre e i populismi”.