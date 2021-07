Psi: Cicchitto, 'Letta non batte sovranisti con alleanza con M5S'

03 luglio 2021 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Ma davvero Enrico Letta pensa che lui batte Meloni e Salvini con l'alleanza col M5S ? Ma si rende conto chi sono stati e chi sono i sovranisti? La forza dell'uso politico di internet sommata ad un comico che lanciava i vaffa nelle piazze ci ha trascinati alla Italia di oggi". Lo ha affermato Fabrizio Cicchitto, intervenendo alla Conferenza programmatica del Psi.

" Abbiamo tutti quanti letto Bettini. Forse oggi il Pd -ha aggiunto- non è in grado di misurarsi col centro riformista. E' come la storia dell'Impero romano fra i Romani e i barbari: i barbari sono barbari!'. Ecco una forza socialista oggi ha due compiti: dire che il re è nudo e scegliere poche ma forti battaglie una delle quali è appunto a favore dei referendum per la riforma della giustizia".