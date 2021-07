Pd: Letta, 'agorà democratiche per nuovo centrosinistra' (2)

03 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Penso che questo percorso possa vederci convergenti, è finalizzato a discutere del futuro della democrazia nel nostro Paese, che è in difficoltà, che è sotto attacco per certi versi. E' un'offerta che il Partito democratico fa a tutti coloro che sono interessati ad un campo progressista più largo -ha ribadito Letta- che sia più forte e in grado di controbattere l'offensiva delle destre sovraniste".

"Dobbiamo far sì che questo lavoro ci veda insieme con una convergenza che io ritengo assolutamente naturale, nella logica delle cose, per rendere il nostro campo più forte. Non sarà -ha concluso il leader Dm- un'iniziativa del Pd, ma una piattaforma digitale che il Pd offre a tutto il centrosinistra, un modo per far partecipare migliaia di persone in Italia e di discutere insieme la nuova modalità con la quale possiamo essere presenti e vincenti dentro il confronto politico del nostro Paese".