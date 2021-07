Omofobia: Sbrollini (Iv), 'compromesso alto e nobile e poi fiducia da Governo'

03 luglio 2021 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “Per approvare definitivamente il ddl Zan serve un compromesso alto e nobile tra le forze politiche: il nostro capogruppo Davide Faraone ha proposto una mediazione che elimina le definizioni sulla ‘identità di genere' punendo i reati di odio motivati da omofobia e transfobia. Noi vogliamo salvare la legge, lasciare all'autonomia delle scuole l'adesione alla giornata contro l'omofobia, promuovendo corsi di formazione al rispetto per chi non dovesse aderire e stralciare l'articolo 4 sulla libertà di parola. Dobbiamo fare ogni sforzo per approvare questa legge e dotarla di strumenti giuridici di contrasto incisivi”. Lo afferma Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile del cantiere Cultura di Italia viva.

“La nostra posizione -aggiunge- può fare da collante con le altre liberali del centrodestra. Come per la legge sulle unioni civili, occorre legare la permanenza in vita del governo ad una battaglia per i diritti, mettendo la fiducia. Facciamo si che il coraggio vinca su ogni discriminazione e violenza”.