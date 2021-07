Migranti: Sos Mediterrannee, soccorse al largo della Libia 21 persone

03 luglio 2021 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - L'equipaggio di Sos Mediterranée ha soccorso in acque internazionali al largo della Libia 21 persone, tra le quali 4 minori non accompagnati. Erano su una barca in vetroresina piena d'acqua e benzina. Sono fuggiti da Zuara ieri sera. Sulla Ocean Viking ci sono ora 65 sopravvissuti. Lo riferisce Sos Mediterranée in un tweet.

Precedentemente, l'equipaggio di Sos Mediterrannée aveva avvistato 2 barche vuote nella zona Sar libica. Seabird conferma che una di esse è stata intercettata dalla guardia costiera libica. Il nostro team ha ispezionato una delle due barche, trovando solo oggetti personali.