Mantova: gravissimi due giovani pestati dal branco in un parcheggio, indagini

Milano, 3 lug. (Adnkronos) - Un 35enne e un 23enne sono ricoverati in rianimazione a Mantova in condizioni gravissime dopo essere stati pestati a sangue nella notte tra giovedì e venerdì a Mottella, in provincia di Mantova. La Procura ha aperto un'inchiesta, per ora contro ignoti, per tentato omicidio: l'aggressione è avvenuta in un parcheggio di un centro commerciale e l'ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di una rissa o di un regolamento di conti.

Ai due sarebbe stato chiesto di andare nel parcheggio dove li attendeva un branco di almeno tre o quattro persone che li ha massacrati di botte. I carabinieri, che stanno studiando il contesto di provenienza delle vittime, avrebbero recuperato, poco distante, nei pressi di un venditore ambulante, spranghe, mazze da baseball e bottiglie di vetro, tutto materiale utilizzato durante il pestaggio. I Ris stanno invece analizzando le macchie di sangue rinvenute nel parcheggio per provare a risalire all'identità degli aggressori.