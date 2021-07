Fdi: concluso congresso Azione universitaria, Nicola d'Ambrosio eletto presidente' (2)

03 luglio 2021 a

(Adnkronos) - “Desidero soffermarmi su uno dei punti cruciali -ha spiegato la responsabile Scuola di Fdi Carmela Bucalo- che negli ultimi anni hanno rappresentato sempre più la crisi delle nostre Università: la carenza di dialogo tra Università e mondo del lavoro. Il nostro Paese è terzo nel mondo con il più alto disallineamento tra le discipline di studio scelte dai giovani e le esigenze del mondo del lavoro, con la conseguenza che i tassi di disoccupazione dei nostri laureati sono molto più alti rispetto alla media europea”.

Per Giovanni Donzelli, già presidente dell'associazione studentesca (dal 2005 al 2011) e oggi deputato e responsabile dell'organizzazione nazionale di Fdi, “il Governo ha dato rimborsi a molte categorie produttive che sono rimaste chiuse per la pandemia, ma non ha rimborsato le tasse agli studenti universitari che le hanno continuate a pagare come se avessero avuto i servizi pieni mentre, invece, non hanno potuto frequentare le aule, le biblioteche e le mense”.

Nel pomeriggio sono intervenuti dal palco anche il presidente di Gioventù nazionale, Fabio Roscani e i componenti dell'ufficio di presidenza del movimento giovanile di Fdi: Chiara La Porta, Stefano Cavedagna, Francesco Di Giuseppe e Mario Pozzi.