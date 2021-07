Fdi: concluso congresso Azione universitaria, Nicola d'Ambrosio eletto presidente'

03 luglio 2021 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Si e' concluso oggi pomeriggio, con l'elezione del presidente Nicola d'Ambrosio, il secondo congresso nazionale di Azione universitaria, lo storico movimento della destra universitaria, dal titolo “C'è ancora bisogno di Azione” che si svolto a Bologna, presso il Savoia Hotel Country House Bologna.

Durante la due giorni di incontri e dibattiti dedicati alla ricerca e al futuro dell'università sono intervenuti numerosi parlamentari di Fratelli d'Italia per testimoniare l'attenzione che il partito guidato da Giorgia Meloni ha sempre avuto nei confronti dei giovani, per rafforzare le radici della destra italiana sul territorio e all'interno delle università, oltre al fatto che la maggioranza dei parlamentari di Fdi arriva proprio dalla militanza giovanile.

“La celebrazione a Bologna, sede del più antico Ateneo del mondo, dell'assise dei giovani universitari di destra –ha dichiarato oggi il deputato Fdi Galeazzo Bignami- è la coniugazione perfetta tra la storia e la tradizione millenaria della nostra Università con il futuro che quei giovani incarnano. Per chi, come me, ha fatto parte di quella comunità è il riconoscimento di un impegno che ancora oggi continua nei nostri giovani che si ispirano a quei valori e a quei principi”.