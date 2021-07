Tiro a volo: CdM, oro nel trap mixed team per Rossi e De Filippis (2)

02 luglio 2021 a

(Adnkronos) - “Ho fatto un'ottima gara, sia la qualificazione sia la finale contro la Russia, un squadra forte e sicuramente un'avversaria temibile, quindi non era facile. In finale siamo sempre stati attaccati, ma alla fine ce l'abbiamo fatta –ha detto la bolognese – Ho dimostrato di essere una professionista e ne sono orgogliosa E' una medaglia che certifica che stiamo lavorando nella direzione giusta. Ora una brevissima pausa per ricaricare le batterie e poi di nuovo a testa bassa per lavorare per Tokyo”.

“Non posso che dirmi soddisfatto anche di questa gara. E' un bell'oro anche perché conquistato contro una squadra forte come quella della Russia. Sicuramente un bel test, io continuo a definirlo una tappa. Non dobbiamo farci prendere da facili entusiasmi, ma stare con i piedi ben piantati a terra. All'olimpiade manca ancora tanto e dobbiamo lavorare ancora. Un test importante e ben riuscito, ma nulla di più” ha commentato il Direttore Tecnico Albano Pera subito dopo aver abbracciato i suoi tiratori. Dodicesima l'altra coppia azzurra, quella formata da Silvana Stanco (Fiamme Gialle) e Massimo Fabbrizi (Carabinieri) con 133/150.