Steriline: riempimento asettico robotizzato per l'industria farmaceutica

02 luglio 2021 a

a

a

(Como, 02/07/2021) - Como, 02/07/2021 - Il successo di

Gli ingredienti di una leadership consolidata

L'approccio ingegneristico innovativo - promosso storicamente dalla famiglia Fumagalli – è solo uno degli elementi che hanno contribuito alla determinazione della crescita di

Sulla partnership con il Politecnico di Milano

La già citata collaborazione con il Politecnico di Milano ha rappresentato indubbiamente una scelta vincente ai fini della pianificazione strategica di medio-lungo periodo, come ribadito più volte anche dal CEO Federico Fumagalli e dalla COO Ilaria Fumagalli, figli del fondatore Gerardo. Proprio grazie alla partnership con l'ateneo meneghino, nel 2014 è stata inaugurata Steriline Robotics, a partire dalla quale, in virtù del supporto del Politecnico, ha poi visto la luce il primo Intelligent Compounding System destinato alla preparazione dei farmaci iniettabili nei compounding centers e nelle strutture ospedaliere. Contestualmente, lo sviluppo è andato concentrandosi sulla prototipazione della prima applicazione finalizzata all'ottimizzazione dei tempi di riempimento (riduzione del numero dei cambi) e della qualità del prodotto in uscita dalla linea (zero-loss philosophy) nell'ambito dell'aseptic processing.

Innovazione e Vantaggio competitivo

A sostegno del mix di ingredienti che contraddistinguono la scalata all'ottenimento del vantaggio competitivo intrapresa da Steriline (approccio ingegneristico innovativo, investimenti in Ricerca e Sviluppo, formazione specialistica interna), grazie al supporto della Fondazione Politecnico – questa volta nel contesto dell'incubatore PoliHub -, sono stati sperimentati numerosi studi, tra i quali spiccano autorevoli ricerche sulla dinamica dei fluidi e sugli scenari futuri della visione artificiale nella robotica industriale.

Il modello di relazione con i clienti

È evidente che, in un contesto così specialistico, anche la relazione con i clienti assume un ruolo di rilievo ai fini del successo aziendale. Un'interazione costante che si consolida nel corso di ogni singola fase del rapporto cliente-fornitore, durante le quali Steriline riesce a soddisfare esigenze specifiche, coniugando conoscenze avanzate in fase di progettazione con aggiornate competenze di project management. Questo, in sostanza, il disegno progettuale intrapreso per qualificarsi come partner di riferimento per l'industria farmaceutica, sia nel nostro Paese, sia su scala globale. Attualmente sono 50 i Paesi al mondo in cui Steriline è presente, distribuiti tra Europa, Asia e Stati Uniti, per i quali è già previsto il lancio di un nuovo piano di investimenti.

Il valore delle esportazioni

Le esportazioni incidono in Steriline per oltre il 90% del valore della produzione, trainate da India e Germania in qualità di mercati geografici primari e consolidati. Se per un verso l'India ha cominciato più di recente a ricoprire un ruolo da protagonista nella produzione di farmaci, la Germania rappresenta invece la regione tradizionalmente più competitiva, nella quale operano peraltro i principali competitor di Steriline.

Per saperne di più

Conosciuta su scala globale, Steriline ha la sua sede operativa nell'area geografica del lago di Como, presso la quale si trovano anche i principali impianti produttivi. Nel complesso sono circa 180 i collaboratori dell'azienda, distribuiti tra dipendenti diretti e professionisti esterni, ai quali si vanno a sommare circa 40 rappresentanti di vendita, assicurando a Steriline un presidio capillare anche a livello internazionale. Un gruppo che lavora sinergicamente per il raggiungimento di un obiettivo comune, finalizzato a garantire a tutti i clienti un'offerta di mercato progettata su misura, valorizzata da standard di affidabilità e qualità giorno dopo giorno sempre più elevati.

Informazioni di contatto

Steriline S.r.l.

Via Tentorio, 30/31 - 22100 Como Italia

Tel. +39 031 592064

P.IVA: IT 01900170133

Email

LinkedIn