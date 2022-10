Ricciardi: "Amico di Zangrillo, lo stimo come anestesista"

02 luglio 2021 a

(Adnkronos) - "Mi ritengo amico di Zangrillo. E lo stimo come anestesista rianimatore". E' l'unica risposta di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emergenza Covid e docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, al tweet di Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell'Irccs San Raffaele di Milano che, commentando su Twitter un intervento social di Ricciardi, ha scritto "confusione e terrorismo psicologico. Ne sentivamo la mancanza".

Ricciardi aveva twittato in risposta a un utente che lo interpellava: "Dobbiamo vaccinare quanto più possibile. Ma @yaneerbaryam", ha scritto riferendosi a Yaneer Bar-Yam, scienziato americano specializzato in sistemi complessi, "dice che se ti prendi il Covid da vaccinato il rischio è simile per cui è bene stare attenti". Da qui il commento di Zangrillo.