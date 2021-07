M5S: Battelli, 'né vinti né vincitori, mediare fino all'ultimo secondo'

02 luglio 2021 a

a

a

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Non ci saranno né vincitori né vinti in questa partita. Semplicemente perché, con le bozze in campo, il fischio di inizio non può esserci. E allora la tifoseria lasciamola sugli spalti e davanti alla tv, stasera per l'Italia. I vari house organ sono partiti alla carica per sfasciare tutto, ma mediare è l'arte della politica e dobbiamo continuare a farlo fino all'ultimo secondo. È difficile? Può darsi. È impossibile? No". Lo scrive su Instagram Sergio Battelli, presidente della Commissione Politiche europee della Camera, postando una foto che lo ritrae con un facsimile di statuto M5S.

"Stando in Parlamento - prosegue - ho imparato a tenere a bada suscettibilità e rancore. Sono stati d'animo che conducono in un vicolo cieco. Qui si deve lavorare per portare a casa i risultati, in questa parentesi di squilibrio interno dobbiamo impegnarci per arrivare al risultato finale, trovare un accordo che possa andare bene a tutti. Un'ultima cosa: la riconoscenza è un valore che, nella vita come nella politica non può e non deve mancare mai".