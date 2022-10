Il gioco di strategia per dispositivi mobili The Battle Cats pubblica un nuovo aggiornamento che offre ulteriori funzionalità di supporto linguistico

02 luglio 2021 a

a

a

- KYOTO, Giappone, 2 luglio 2021 /PRNewswire/ -- Il gioco tower defense per dispositivi mobili dal successo planetario The Battle Cats (disponibile per iOS e Android), prodotto da PONOS Corporation, ha rilasciato un nuovo aggiornamento con opzioni di visualizzazione in nuove lingue - spagnolo, francese, tedesco e italiano - che si aggiungono all'inglese precedentemente disponibile.

Dopo l'uscita della versione 10.6.0 di The Battle Cats il 28 giugno 2021, all'avvio dell'app apparirà un menu di selezione che offrirà ai giocatori nuove lingue opzionali per seguire le curiose azioni di The Battle Cats. La strategia dei gatti pazzi è ora più accessibile a un maggior numero di giocatori in tutto il mondo.

Queste nuove lingue opzionali saranno rese disponibili in corrispondenza del lancio della campagna Summer Sunfest dal 2 luglio (11:00) al 16 luglio (10:59). I giocatori di Battle Cats di tutto il mondo potranno accedere a regali giornalieri di 20 Cat Food, oltre a eventi limitati tra cui:

- Stadi mensili "Arriva": ossibilità di superare ogni giorno una fase diversa per sbloccare la forma reale di eroi gatti rari.

- Festival dei maobiglietti: Ottieni premi sotto forma di biglietti per potenziare i gatti e abilità con le mappe Miaobiglietto da occasione, L'assedio di Ippo e Pericolo imminente ogni giorno.

- Festival XP: Guadagna montagne di punti esperienza con i tuoi eroi gatti preferiti.

- Festival del tesoro: Ottieni maggiori probabilità di ricompense sotto forma di Tesoro nei capitoli della storia "Impero dei Gatti" nei giorni pari, nei capitoli "Verso il futuro" nei giorni dispari e nei capitoli "Gatti del Cosmo" ogni tre giorni.

Anche l'evento FESTIVAL ULTRA ritorna alle capsule Rare di The Battle Cats tra il 2 luglio (11:00) e il 5 luglio (10:59), offrendo maggiori probabilità di acquisire Gatti Ultra rari di altissimo livello, inclusa una serie di eroi esclusivi disponibile solo per la durata di questo evento. Inoltre, tutti i giocatori riceveranno uno sconto speciale del 50% alla prima estrazione singola o quando pescano la Capsule 11 dalla macchina delle capsule rare dopo il 2 luglio (11:00).

INFORMAZIONI SU PONOS CORPORATION

Con sede a Kyoto, in Giappone, PONOS Corporation produce giochi dal 1990, impegnandosi a superare le aspettative dei giocatori di tutte le età con concept creativi e stravaganti basati su solide basi di gioco. Attualmente PONOS si concentra sullo sviluppo e la pubblicazione di applicazioni per dispositivi mobili; il titolo di punta The Battle Cats ha registrato oltre 60 milioni di download in tutto il mondo.

INFORMAZIONI SU THE BATTLE CATS

Genere: Strategia/Tower DefenseRequisiti OS: iOS 10.0, Android OS 5.0Homepage: https://battlecats.club/en/series/battlecats/

URL per il downloadApp Store: https://itunes.apple.com/us/app/the-battle-cats/id850057092Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ponos.battlecatsenCopyright ©PONOS Corp.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1538676/image_5016142_32427737.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1538677/image_5016142_32427862.jpg