Europei: tavolo tecnico questura Roma, 5 check point per accesso a stadio

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Apriranno alle 18 i cancelli dello stadio Olimpico di Roma domani per la partita di calcio degli Europei Inghilterra-Ucraina. L'accesso allo stadio sarà consentito a 16mila spettatori pari al 25 per cento della capienza dell'impianto. Quanto ai check point nelle vie di accesso all'Olimpico, già annunciati ieri dal questore di Roma Mario Della Cioppa, ne saranno predisposti 5. È quanto stabilito oggi a San Vitale nel corso del tavolo tecnico.

In particolare, secondo quanto riportato nell'ordinanza, i check point saranno posizionati in Viale Antonino di San Giuliano, all'altezza di Lungotevere Maresciallo Diaz, a Lungotevere Maresciallo Cadorna all'altezza de Ponte della Musica, a Lungotevere Tahon di Revel, all'altezza di ponte duca d'Aosta, in piazza Gentile da Fabriano e a Piazza Cardinal Consalvi.

Ai check point saranno eseguite le verifiche sulla legittimità delle persone che si avvicinano allo stadio e quindi se siano in possesso di biglietto. Controlli saranno svolti sulla provenienza delle persone e in particolare sarà accertato che non siano residenti nel Regno Unito e in Ucraina. Per tutti gli altri spettatori sarà verificato il rispetto delle norme anti-Covid. Ai check point saranno presenti anche navette Atac per portare in isolamento inglesi o ucraini eventualmente sorpresi non in regola con le norme.