Europei: Svizzera ko ai rigori, Spagna prima semifinalista (2)

(Adnkronos) - Gli elvetici pagano ben tre errori dagli 11 metri di Akanji, Schar e Vargas e trasformano solo un tiro dagli 11 metri con Gavranovic. Per la Spagna sbagliano Rodri e Thiago Alcantara, in gol prima di Oyarzabal, Dani Olmo e Gerard Moreno. Alla Gazprom Arena di San Pietroburgo le due squadre terminano sia i tempi regolamentari che quelli supplementari sul punteggio di 1-1. Al vantaggio delle 'furie rosse' grazie all'autogol di Zakaria all'8' replica Shaqiri al 68'. Dal 77' gli elvetici giocano in dieci per l'espulsione di Freuler.