Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - "La situazione di Spinazzola sembra grave, speriamo di no. Mi ha colpito vederlo in lacrime e la dinamica dell'incidente non è stata bellissima". Così il ct azzurro Roberto Mancini sul grave infortunio di Leonardo Spinazzola, uscito in barella al 32' della ripresa.