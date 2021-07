02 luglio 2021 a

Monaco, 2 lug. - (Adnkronos) - L'Italia vola in semifinale ai campionati europei per la quinta volta nella sua storia. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera gli azzurri battono 2-1 il Belgio grazie ai gol nel primo tempo di Barella al 31' e Insigne al 44'. Di Lukaku su rigore al 47', sempre della prima frazione, le rete della bandiera per i 'diavoli rossi'. L'Italia affronterà in semifinale la Spagna martedì 6 luglio a Wembley.