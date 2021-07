Energia: Teatek, commessa ad Abu Dhabi per il più grande impianto fotovoltaico al mondo

02 luglio 2021 a

Napoli, 2 lug. (Labitalia) - Ha un'anima italiana il più grande impianto fotovoltaico del mondo in via di realizzazione ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. Se ne occupa Teatek, società italiana con base in Campania che opera nei settori energia rinnovabile, automazione, macchine industriali, trattamento acque.

"Al momento il nostro lavoro -spiega Felice Granisso, ceo di Tek solar, partecipata emiratina del gruppo Teatek- consiste nella installazione del più grande impianto solare del mondo, chiamato Al-Dhafra, che a fine lavori avrà una potenza di 2,1 Giga Watt. Per adesso iniziamo l'installazione dei pali di supporto dei trackers per 1,2 GW (circa 160mila), fondazioni da installare in 6 mesi a partire da settembre. Nelle prossime due settimane si effettueranno i pull out tests: la tipologia di installazione sarà con trivellazione e saranno posati circa 24mila metri cubi di cemento", spiega.

"Al momento -spiega ancora Granisso- sono previste circa 300 persone al lavoro, tra europei e personale del posto, ma si prevede di impiegare altre 1500 unità se, come auspicato, saremo coinvolti anche nell'installazione della struttura e dei moduli. E' un progetto che ci rende particolarmente orgogliosi, e testimonia la grande affidabilità riconosciuta elle imprese italiane dai maggiori player stranieri. Teatek si misura con una operazione enorme, anche in termini di energia prodotta: 2 Giga Watt sono pari a circa 4 milioni di pannelli fotovoltaici da 530 Watt", conclude.