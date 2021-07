02 luglio 2021 a

Firenze, 2 lug. - (Adnkronos) - "Fieri di essere Fiorentini adottivi. Vorrei approfittare anche per ringraziare tutte le persone che in un modo o in un altro mi hanno dimostrato il loro affetto, siete fantastici, grazie". Così su Instagram Borja Valero saluta Firenze a due giorni dal mancato rinnovo di contratto con il club viola e dal suo addio al calcio giocato.