Bologna: 16enne, attivata raccolta fondi per aiutare famiglia in spese legali

Milano, 2 lug. (Adnkronos) - "In queste ore, su richiesta dei genitori di Chiara che hanno chiesto il nostro supporto, è stata attivata una raccolta fondi nata per aiutare la famiglia a sostenere le prime necessarie spese legali. (https://www.ideaginger.it/progetti/giustizia-per-chiara-gualzetti.html). Chiunque può partecipare con la cifra che preferisce proprio perché ognuno si deve sentire libero di muoversi se e come meglio crede". Ad annunciare l'iniziativa è Daniele Ruscigno, sindaco di Valsamoggia (Bologna), comune dove vivono i genitori della 16enne uccisa da un amico.

"I fondi raccolti, che con massima trasparenza saranno visibili sulla piattaforma in ogni momento, andranno direttamente alla famiglia. Questa è attualmente l'unica raccolta ufficiale e mi raccomando di fare attenzione ai tentativi di truffa che purtroppo anche in queste dolorose vicende possono esserci", dice il primo cittadino. "Voglio ringraziare tutti quanti hanno dimostrato la loro vicinanza alla famiglia e partecipato mercoledì sera alla fiaccolata in memoria di Chiara. Sono certo che la nostra intera comunità potrà essere come una grande famiglia allargata per Vincenzo e Giusi, i genitori di Chiara", conclude.