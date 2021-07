M5S: pressing eletti per assemblea Conte, 'usciamo dall'angolo'** (2)

02 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Ma Conte, racconta chi ha avuto modo di confrontarsi con lui dopo il video di Grillo, sostiene di non averlo fatto proprio per rispetto del garante: mi era stato affidato un compito, sarebbe stato scorretto condividere lo statuto con i parlamentari prima di averlo fatto con Grillo e aver superato insieme le criticità che aveva sollevato, il suo ragionamento. E anche di questo l'ex premier - che ha lasciato Roma per il weekend, per un fine settimana di relax al fianco della compagna - renderà conto in assemblea.

Assemblea che, per giunta, potrebbe rivelarsi decisiva, o questo è quanto sperano i volti storici del M5S che vorrebbero salvare la partita, evitando scissioni. "Se dai gruppi parlamentari arrivasse una chiara presa di posizione, ovvero ripartire dallo statuto di Conte e ricucire - spiega un 'big' del M5S all'Adnkronos - allora forse riusciremmo a venirne a capo, convincendo Grillo a ripartire da qui". Una scommessa difficile da vincere, ma l'unica possibile per tenere insieme tutto. Perché l'alternativa è una e una soltanto: la scissione.