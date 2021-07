Cinema: è morto Robert Sacchi, il sosia di Humphrey Bogart**

02 luglio 2021 a

Los Angeles, 2 lug. - (Adnkronos) - L'attore statunitense Robert Sacchi, noto per la sua stretta somiglianza con il leggendario divo di Hollywood Humphrey Bogart, è morto al Barlow Respiratory Hospital di Los Angeles dopo una breve malattia all'età di 89 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta il 23 giugno, è stata annunciata da "Variety". Era nato come Roberto Sacchi da genitori italiani il 27 marzo 1932 a New York.

Sacchi ha interpretato Sam Marlowe, il ruolo principale nel film "Il detective con la faccia di Bogart" (1980) di Robert Day con Michelle Phillips, Franco Nero, Olivia Hussey, Sybil Danning e George Raft. E sempre proprio per assomigliare in maniera impressionante con Bogart è apparso in molti film, programmi tv e spot pubblicitari. L'elenco include le apparizioni nella sitcom "Cybill", in un video musicale di Phil Collins e "Fantasy Island", così come il suo spettacolo personale "Bogey's Back" e le produzioni itineranti della commedia di Woody Allen "Play It Again, Sam".

Robert Sacchi aveva esordito al cinema con "Casa d'appuntamento" nel 1972, lo stesso anno del suo secondo film, "Colpiscono senza pietà". Tra gli altri film è apparso in "58 minuti per morire - Die Harder" (1990) e "Sbucato dal passato" (1999).