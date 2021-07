Tv: Timvision svela le offerte per vedere il meglio del calcio e dell'intrattenimento in streaming (2)

01 luglio 2021 a

(Adnkronos) - A questo si aggiunge l'intero catalogo discovery+ ed Eurosport, che proporrà i Giochi Olimpici Tokyo 2020 con circa 3.000 ore in diretta, i grandi eventi del ciclismo (i tre Grandi Giri, con Vuelta esclusiva e le Classiche), il grande tennis (tre tornei del grande Slam), il basket (la Serie A), il golf con le esclusive del PGA Tour e European Tour, tutti gli sport invernali, i motori (con l'accordo da poco rinnovato per 24 ore di Le Mans) e molto altro.

Grazie alla promozione ‘Salta l'estate', attivabile entro il 28 luglio, l'offerta ‘TimVision Calcio e Sport' avrà un prezzo di lancio di soli 19,99 euro al mese per 12 mesi e il cliente comincerà a pagare dal primo settembre. Scegliendo anche Disney+ con la promozione ‘Salta l'estate' si potranno vedere da subito tutti i contenuti Disney+ iniziando a pagare 24,99 euro al mese a partire dal 1° settembre, 29,99 euro con Netflix o 34,99 euro per il TimVision Gold.

L'offerta è prenotabile da oggi per tutti i clienti di linea fissa e dal 15 luglio per i mobili; i clienti degli altri operatori interessati all'offerta potranno recarsi presso i punti vendita TIM. Per chi sottoscriverà l'offerta ‘TimVision Calcio e Sport' dopo il 28 luglio il costo sarà di 29,99 euro al mese con domiciliazione in bolletta. Il costo del pacchetto con Disney+ sarà 34,99 euro, con Netflix 39,99 euro e il pacchetto completo 44,99 euro/mese. Tutte le offerte prevedono un costo di attivazione di 9,99 euro.