Roma: Soprintendenza, al via dal 3 luglio le visite serali alle Terme di Caracalla (2)

01 luglio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - I sotterranei delle Terme, conservati per circa sei chilometri, sono un dedalo di grandi gallerie carrabili che corre sotto l'edificio, esempio unico dell'alto livello tecnologico raggiunto dagli antichi romani. Restaurati nel 2019, ospitavano tutti i depositi di legname, un mulino, il Mitreo, l'impianto di riscaldamento, quello idrico, nonché una fitta rete di piccole gallerie che serviva per la posa delle tubazioni in piombo e la gestione dell'acqua. Sempre nei sotterranei è possibile ammirare un Antiquarium con i più bei frammenti architettonici dell'edificio, superstiti dalle spoliazioni cinquecentesche e, in una galleria minore, la Mela Reintegrata di Michelangelo Pistoletto, secondo dono del maestro al monumento dopo il Terzo Paradiso, che si può̀ ammirare in un'aiuola del grande giardino. Le opere di Pistoletto testimoniano la vocazione all'arte contemporanea che da sempre caratterizza le Terme di Caracalla, arricchite negli ultimi anni dalle mostre e le installazioni di Antonio Biasiucci, Mauro Staccioli, Fabrizio Plessi.

"La proposta diversificata per la fruizione serale delle Terme, permetterà a tutti di scegliere le modalità più adatte alle proprie esigenze – secondo il direttore del monumento Mirella Serlorenzi -. In quest'estate di ripartenza diventa l'occasione per conoscere o riscoprire uno dei luoghi più maestosi e poetici della città". Le visite si svolgeranno nel rispetto delle norme di distanziamento e contingentamento con prenotazione obbligatoria, anche il giorno stesso, per un massimo di 20 persone a turno di visita.